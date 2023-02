"Serve un patto con le banche e lo Stato"

"La situazione è molto difficile, servono interventi subito, e ve ne sono alcuni che si possono fare anche a livello locale". Gianmaria Zanzini responsabile Federmoda per la provincia riminese, chiede soluzioni o almeno tentativi per arginare le difficoltà crescenti nell’ambito del commercio. "Serve una programmazione chiara e un patto di filiera tra noi negozianti, lo Stato, i comuni, l’industria e le banche. Dobbiamo renderci conto che la situazione è davvero molto complicata e difficile".

I numeri delle vendite nel 2022 non sono andati bene. L’inizio dell’anno ha visto segni meno pesanti. Una parziale ripresa la si è avuta in aprile e maggio, ma già con l’inizio dell’estate altra batosta. "I mesi di giugno e luglio hanno segnato cali nell’ordine del 8,9% e del 6,8%. Il più 1% del mese di agosto non può certo compensare la situazione". La fine dell’estate sembrava avere invertito la rotta, ma già in ottobre i bilanci si sono fatti difficili con un -12,8% alla voce vendite. "Nel settore dobbiamo fare i conti con questa situazione. I saldi hanno permesso di ripartire con le vendite, ma stiamo parlando di merce venduta a prezzi più bassi. Non si può pensare che una attività riesca a fare fronte a tutte le spese che ha solo con i saldo. Così finisce che si lavora per pagare le tasse. Poi ci si chiede perché non c’è il ricambio generazionale nell’ambito del commercio. Con queste difficoltà come potrebbe esserci".

Per Zanzini, tuttavia, ci sono azioni che se messe in atto potrebbero aiutare il settore ed evitare che i negozi di prossimità, soprattutto nelle periferie, chiudano bottega. "Se vogliamo tutelare e frenare l’emorragia commerciale dei negozi di prossimità ci vogliono regole forti e concrete ma soprattutto il coraggio della politica. Quindi pianificazione commerciale d’eccellenza (come previsto nel Piano Strategico) e un patto di filiera. Da qui bisogna ripartire". Ci sono anche le "agevolazioni fiscali sulle tasse" e un vecchio pallino di Zanzini: "Procedere con una legge che chiuda almeno per la metà delle domeniche i centri commerciali".

a.ol.