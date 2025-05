"Serve una scuola di formazione turistica"

Dalla ‘camera perfetta’, per camerieri ai piani, alle ‘mani in pasta’ per la gestione di colazioni in hotel. La quantità di corsi gratuiti organizzata da Federalberghi, solo nel corso dell’ultima annata, è arrivata a coinvolgere 2.320 persone tra albergatori, dipendenti ed anche disoccupati in cerca di un impiego nel settore turistico. Una mole di lavoro e di corsi che fa rilanciare al direttore Luca Cevoli, l’idea di "costituire una vera e propria scuola di formazione in città. Ricordo quando in campagna elettorale lanciò l’idea l’attuale sindaca Daniela Agelini. Ecco, noi ci siamo e con il sostegno dell’amministrazione siamo disponibili a mettere il nostro lavoro a sistema con le altre realtà del territorio, dall’alberghiero Savioli allo Ial". Non si tratterebbe di sdoppiare quanto già oggi si fa nei due istituti, quanto di creare a Riccione un "centro di formazione che possa accogliere persone anche da fuori territorio". Un punto di riferimento per la rivera e non solo. L’attività di Federalberghi punta sulla qualificazione del personale e mette a disposizione anche dei coach. Un esempio? Se una struttura sente la necessità di formare in modo particolare alcuni elementi dello staff, può chiedere un servizio di coaching. In quel caso un esperto, spesso un albergatore, seguirà piccoli gruppi in lezioni intensive. Sono stati ben 240 i dipendenti delle strutture formati in questo modo. Ci sono poi i corsi per i dipendenti già assunti, sui quali i datori di lavoro vogliono investire per migliorarne la preparazione. Si va dal corso di cucina tipica, alle intolleranze alimentari, al marketing associato alla colazione, il corso base per receptionist, e ancora l’addetto ai vini e le tecniche di servizio al ristorante fino ad arrivare alla ‘camera perfetta’ destinato a chi svolge la mansione di cameriere ai piani. "La possibilità di ampliare questa attività all’interno di una scuola di formazione – riprende Cevoli – potrebbe coinvolgere non solo gli hotel, ma anche le altre attività a partire dai pubblici esercizi". Già oggi alcuni corsi di cucina si tengono allo Ial o da fornitori alberghieri che dispongono di aule didattiche. Molti corsi vengono realizzati direttamente negli hotel associati, che ci mettono a disposizione bar, sale o camere.

a.ol.