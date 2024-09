Servillo e Germano alzano il sipario sul Ttv

Con sedici eventi, sei location e una dozzina di attori tra cui Elio Germano, Toni Servillo, Marco D’Agostin e Lucia Calamaro, parte la 27esima edizione del Riccione Ttv Festival, intitolata Vicino al cuore. Iniziato con la mostra Anemoia Immagini di una Riviera senza tempo in corso a Villa Franceschi, entrerà nel vivo il 20 settembre per protrarsi fino al 30 ottobre con spettacoli, proiezioni, installazioni, conferenze e una nuova mostra. Un ventaglio di iniziative che valica i confini regionali e che condurrà il pubblico fino al monte San Bartolo e nella capitale al ’Romaeuropa Festival’, dove il 30 ottobre al centro ci saranno due giovani drammaturghi lanciati proprio da Riccione Teatro: Niccolò Fettarappa autore di Orgasmo, che leggerà con Sara Drago, Gianni Daddario e Lorenzo Guerrieri, e Christian di Furia, autore di Flusso, presentato da Lino Guanciale, che cura anche la regia, e Gianmarco Saurino. Il festival sarà pure un’occasione per addentrarsi nelle atmosfere dello Spazio tondelli, in ristrutturazione , del Cocoricò e del palacongressi.

Tra gli appuntamenti principali del programma, presentato ieri dal direttore Simone Bruscia, affiancato dall’assessore alla Cultura e vicesindaca Sandra Villa e da Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro, spicca quello con Elio Germano, che torna al Ttv per presentare A piedi nudi sulla Terra, installazione immersiva tratta dall’omonimo testo di Folco Terzani, che il 20 e il 21 settembre verrà allestita sulla terrazza naturale della Fondazione Oasi, sul monte San Bartolo. Con un intreccio di sonorità, mescolate alla voce - registrata - di Germano ci si proietterà nella vita dell’asceta italo-indiano Baba Cesare. Si potrà partecipare per il tempo che si desidera intorno al falò a piedi nudi sulla terra dalle 18 a mezzanotte. A Riccione invece, in collaborazione col Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Servillo sarà protagonista di tre progetti. Martedì 24 alle 21, al Palacongressi porterà in scena Tre modi per non morire, testo di Giuseppe Montesano. Il 25 settembre, a Villa Franceschi, inaugurerà la mostra fotografica Toni Servillo fra cinema e teatro con 52 scatti d’autore scelti da Antonio Maraldi (ingresso libero). La mostra resterà aperta e fino al 20 ottobre. Nello stesso giorno, alle 21 al Cinepalace, Servillo presenterà Viva la libertà, film di Roberto Andò di cui è protagonista. È il primo film di una retrospettiva sull’attore napoletano che i mercoledì successivi con Giometti Cinena proporrà pure Il divo, Ariaferma e Qui rido io.

Grande ritorno al Tondelli con D’Agostin, due volte Premio Ubu e vincitore nel 2023 del Premio Riccione speciale per l’innovazione drammaturgica. Il 4 ottobre (alle 21) proporrà Best Regards, omaggio al danzatore-performer inglese Nigel Charnock, che si esibì nel 2000, al Ttv Festival. Il 5 ottobre (alle 11), la stessa location per l’incontro con il pubblico, presente Graziano Graziani (ingresso libero), mentre alle 18 Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale e presidente di giuria del Premio Riccione, dialogherà con Graziani su: Quali scritture per il teatro. Alle 21 Laura Palmeri, talentuosa attrice riccionese, presenterà Inside Me. Dialoghi fallimentari con la natura. Tappa al Cocoricò il 18 ottobre alle 21 nel segno di Tondelli, la Compagnia Licia Lanera porterà per la prima volta in scena Altri libertini, omaggio a Tondelli.

Nives Concolino