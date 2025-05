"Serviranno testa e cuore"

"Il fattore campo può fare tanto, ma ci sono altri aspetti che incideranno" analizza con lucidità Pietro Gallo, da sempre attento osservatore tecnico oltre che tifoso appassionato. "Conta come si entra in campo, la mentalità, la tenuta mentale. I derby si decidono sui dettagli". Per lui, sarà cruciale l’approccio: "Non possiamo permetterci cali. Serve aggressività ma anche intelligenza. Veniamo da risultati positivi". Il tifo sarà una spinta fondamentale: "Il Flaminio sarà una bolgia, ma bisogna restare concentrati e sfruttare l’entusiasmo senza farsi travolgere". Gallo guarda anche oltre la rivalità: "È bello vedere una città intera muoversi per il basket. Queste partite uniscono".