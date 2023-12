Servizi sociosanitari, ok al tandem Comuni-Ausl

Oltre un milione di euro nel 2024 destinati al sociale nel Comune di Misano. L’ultima seduta del consiglio comunale è servita anche a stilare il bilancio di un anno mentre si andava a votare lo schema di accordo interistituzionale per la gestione associata dei servizi sociosanitari tra l’Ausl Romagna e gli Enti locali del Distretto sud. L’accordo, rinnovato per il triennio 2024-2026, consente la gestione in forma associata delle funzioni per seguire e assistere persone non autosufficienti, gli anziani, persone con disabilità, minori e famiglie. Ai servizi sociali il Comune di Misano, nel corso dell’anno, ha destinato complessivamente 725mila euro. Gli importi più significativi riguardano la gestione associata di anziani disabili e minori, per cui sono stati destinati, rispettivamente, 174mila euro e 193mila. Per il fondo affitto, di cui hanno beneficiato 110 famiglie, sono stati erogati 135mila euro, mentre il fondo emergenze abitative ha erogato 20mila euro destinati a 8 famiglie. Per il Centro Giovani sono stati erogati 33mila euro, tra contributo, spese per affitto e utenze. Infine ventimila euro sono stati utilizzati per l’assistenza infermieristica scolastica. "Queste sono solo alcuni degli interventi che abbiamo attuato nel 2023 in tema di attività sociali – spiega il vicesindaco Maria Elena Malpassi (in foto) -. Nel bilancio di previsione approvato abbiamo previsto un importante aumento nella spesa sociale: nel solo 2024 sono previsti 1,1 milioni di euro per il sostegno ad anziani, disabili e minori e per far fronte ai bisogni di chi si trova in situazioni di difficoltà economica temporanea e di disagio abitativo".