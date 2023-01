Servizio civile, avanti c’è posto

Servizio civile per l’amministrazione comunale: avanti, c’è posto. E’ aperto il bando per effettuare "l’arruolamento"indirizzato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14 del 10 febbraio. Per Bellaria Igea Marina – spiegano dal Comune – sono previsti quattro volontari su diversi ambiti - ambiente, cultura, biblioteca, servizi sociali - ed il servizio prevede una durata di 12 mesi: 25 ore settimanali o 1.145 ore in un anno". Ai partecipanti, spetta un compenso di 444,30 euro mensili ed il diritto a malattie e permessi.