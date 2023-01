Servizio civile, cinque posti disponibili

A Coriano sono tre i posti disponibili per il Servizio civile universale rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Si tratta della scelta volontaria di investire un anno della propria vita in azioni legate al territorio e alla comunità. Al Comune di Coriano è possibile presentare domanda per 1 posto presso la Biblioteca comunale G.A. Battarra nell’ambito del progetto ’Biblioteche spazi di democrazia’ per lo svolgimento di servizi inerenti alle attività didattiche e formative per studenti, incontri di promozione alla lettura e laboratori. Due i posti disponibili nel settore Servizi alla persona per il progetto ’Comunità solidali’ allo sportello dei servizi al cittadino, assistenza educativa per minori e giovani, attività di socializzazione. La scadenza è fissata al 10 febbraio e lL’impegno richiesto è di 1.145 ore in un anno per una media di 25 ore a settimana.

Sempre nell’ambito del progetto ’Biblioteche spazi di democrazia’ la biblioteca comunale di Misano invece mette a disposizione due posti per operatori volontari da impiegare in programmi di intervento di Servizio civile universale. Possono presentare candidatura i cittadini italiani, o stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, con età compresa tra i 18 e i 28 anni, sempre entro il 10 febbraio.