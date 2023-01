Servizio civile, 360 posti a Rimini: come fare domanda

Rimini, 12 gennaio 2023 – A Rimini si ricercano 360 giovani che vogliono partecipare al Servizio civile. Si tratta di un’occasione unica per crescere personalmente e professionalmente, per guadagnare qualche soldo e sentirsi non solo utili, ma anche gratificati per l’aiuto fornito. Il bando si chiama ‘Ciascuno può’ ed è aperto fino alle ore 14 del 10 febbraio 2023; pertanto, chiunque fosse interessato può candidarsi ed entrare a far parte dei volontari del Servizio civile: ecco come fare domanda e quali sono i requisiti.

Servizio civile: cos’è e come funziona

Il Servizio civile universale è un’opportunità per dedicare un periodo della propria vita alla comunità attraverso servizi di assistenza e volontariato; tale attività prevede comunque un compenso per i volontari. Per i giovani è una grande occasione di crescita personale e professionale, dove imparare mestieri e al contempo sentirsi utili per la collettività. Il bando Ciascuno è impegnato in progetti di assistenza, educazione e promozione culturale, beni culturali, patrimonio ambientale.

“Una bella e preziosa occasione di apprendimento e orientamento, grazie alla quale tante ragazze e ragazzi, si ‘tuffano’ nel mondo del lavoro e si mettono al servizio del proprio territorio, sperimentando e scoprendo con un’esperienza ‘sul campo’ le loro inclinazioni e vocazioni - è il commento dell’assessora alle Politiche per i Giovani, Francesca Mattei – Un’occasione utile dunque non solo per acquisire nuove competenze, ma anche per conoscersi meglio e trovare la propria strada”.

Requisiti

Possono presentare domanda i cittadini italiani, di Paesi dell’UE e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia tra 18 e 28 anni. Oltre a loro, le porte sono aperte anche per i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato interrotto dall’ente.

Come fare domanda

La candidatura può essere presentata per un unico progetto e per un’unica sede. Prima di presentare la domanda, è importante scegliere il proprio progetto orientandosi in base alle proprie preferenze, conoscenze e idoneità, contattando gli enti e visionando i loro siti, consultando le schede riassuntive dei progetti sul sito www.copresc.rimini.it.

Presso lo sportello del Co.Pr.E.S.C. di Rimini, su appuntamento, è attivo un servizio di supporto e orientamento. Le domande devono essere presentate entro le 14 del 10 febbraio 2023.

La domanda per il Servizio civile può essere presentata esclusivamente online sul sito apposito. I cittadini italiani possono accedervi esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Cosa si fa nel servizio civile

Il progetto vede coinvolte numerose realtà del Comune di Rimini e in generale della Provincia, con progetti concernenti, ad esempio, la difesa dei diritti, la tutela ambientale, lo sport e la promozione delle arti e della cultura. Tra le varie attività previste dal bando ci sono progetti per la difesa dei diritti, la tutela ambientale, lo sport e la promozione delle arti e della cultura.

Quanto dura?

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Servizio civile: stipendio previsto

Durata e compenso I progetti SCU possono avere una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi e prevedono un impegno non inferiore alle 25 ore settimanali, oppure un monte ore di 1.145 ore per i 12 mesi. Le specifiche sono indicate nei singoli progetti. Ai partecipanti spetta un assegno mensile di 444,30 euro.