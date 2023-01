Servizio civile, domande fino al 10 febbraio

Scade il 10 febbraio la presentazione delle domande per svolgere il servizio civile a Bellaria Igea Marina. Il bando è indirizzato ai giovani tra i 18 e 28 anni d’età, maschi e femmine, che sono cittadini italiani, o appartenenti a uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Ue, purché sino regolarmente soggiornanti in Italia. Tutti gli altri requisiti si trovano direttamente sul bando pubblicato online sul sito del Comune e su quello nazionale (http:www.politichegiovanili.gov.it). La scadenza per le domande è fissata alle ore 14 del 10 febbraio. Per Bellaria Igea Marina, sono previsti 4 volontari e il servizio prevede una durata di 12 mesi: 25 ore settimanali o 1.145 ore in un anno. Ai partecipanti, spetta un compenso di 444,30 euro mensili.