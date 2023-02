Il termine per partecipare al bando relativo al Servizio civile universale è stato prorogato al 20 febbraio. Il comune di Riccione mette a disposizione otto posti per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni non compiuti che vogliono fare un’esperienza retribuita di un anno. Un posto nel Settore servizi alla persona e alla famiglia per il progetto ‘Minori & Giovani: noi siamo futuro’; 2 in Biblioteca comunale - Centro della Pesa; 2 posti nella scuola dell’infanzia Mimosa per il progetto ‘Scuola: comunità e integrazione’; 2 posti alla materna Villaggio Papini per il medesimo progetto; infine un posto al Centro diurno per anziani Felice Pullè per il progetto ‘Abil-mente’.