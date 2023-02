Servizio civile, in palio undici posti

Scadrà venerdì alle 14 il termine per la presentazione delle candidature al bando di Servizio civile universale. Ultimi giorni, dunque, per concorrere alla selezione di operatori volontari da impiegare su diversi progetti annuali di volontariato dedicati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Il Comune di Cattolica mette a disposizione 11 posti: 3 alla biblioteca comunale (progetto Biblioteche spazi di democrazia), 2 al Museo della Regina e 3 al Teatro della Regina (progetto Palcoscenici, archivi e beni culturali), uno ai servizi sociali e uno al servizio politiche giovanili (progetto Comunità solidali), uno al centro antiviolenza (progetto Step by step. Percorsi di inclusione e sostegno per donne e bambini migranti e donne vittime di violenza). Inoltre, sul territorio comunale, è disponibile un posto al circolo nautico (progetto Romagna in movimento).

Per ulteriori informazioni sui progetti e i posti disponibili a Cattolica contattare l’Arci servizio civile Rimini Aps, 0541.791159 e 379.2389148 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18.