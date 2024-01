Servizio civile, la scadenza

Nell’ambito del bando per la selezione di operatori volontari da impiegati in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale, c’è tempo fino a giovedì 15 febbraio 2024 (entro le ore 14) per candidarsi al progetto ‘Comunità coese e solidali’ per il quale il Comune di Rimini ha messo a disposizione un posto presso il Servizio non autosufficienza per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati a vivere un’esperienza nella pubblica amministrazione, partecipando attivamente alla promozione delle politiche per l’assistenza sociale e per l’inclusione. "Comunità coese e sociali", in particolare, si pone l’obiettivo di facilitare l’inclusione sociale di persone con fragilità (soggetti con disabilità, minori e giovani in condizione di disagio), concorrendo alla realizzazione del programma "Inclusione e Partecipazione in Emilia-Romagna".

"Perchè la nostra città continui a essere una comunità coesa e attenta ai bisogni plurali di tutti i suoi cittadini, ha bisogno anche e soprattutto del contributo e dello sguardo delle nuove generazioni perchè la costruzione della Rimini del domani si sviluppi dando spazio e protagonisto alla loro sensibilità e visione – è il commento dell’assessora alle politiche giovanili, Francesca Mattei –. Per questo, invito tutte le ragazze e i ragazzi a informarsi sul bando del Servizio Civile ed eventualmente a candidarsi".