Servizio civile per arte e ambiente

"Servizio civile universale": sono aperti i termini - scadenza lunedì 18 febbraio - per la presentazione delle domande per lo svolgimento del servizio 2025 per il Comune. Progetti aperto presso il servizio Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana e Patrimonio artistico e culturale. Sono ammessi i cittadini italiani – spiega l’amministrazione comunale – di Paesi dell’UE e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di

presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età.