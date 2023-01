Servizio civile Pronti i progetti

Fino al 10 febbraio sono aperti i termini per il Servizio Civile Universale con 4 posti disponibili a San Giovanni in Marignano (biblioteca, servizi culturali, promozione attività, assistenza e compagnia ad anziani in strutture diurne). Domani sera, giovedì 26 gennaio, alle ore 20.30 si terrà un incontro in programma presso il centro giovani White Rabbit (via Macello n°26) per la presentazione dei progetti, la testimonianza di chi ha già vissuto questa esperienza, e la possibilità di ricevere risposte a dubbi e domande. Il servizio è proposto a giovani dai 18 ai 29 anni di età non ancora compiuti con 25 ore settimanali su 5 giorni con compenso.