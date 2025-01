Servizio civile universale 5 posti a Cattolica per gli aspiranti volontari

Servizio civile universale, 5 posti nel Comune Cattolica. C’è tempo fino al 18 febbraio 2025 per partecipare al bando nazionale del servizio civile universale riservato a giovani tra 18 e 28 anni. Per il Comune di Cattolica sono stati approvati e inclusi nel bando 3 progetti tra cui gli aspiranti volontari potranno scegliere. Il primo è il programma "Start Community", progetto "La Cultura accende la comunità", sede di realizzazione: Teatro della Regina e 3 posti disponibili. Oppure il programma "Inclusione e partecipazione 3.0", progetto "Next door: percorsi di inclusione e sostegno di donne e bambini", sede di realizzazione: Centro antiviolenza e 1 posto disponibile. Infine il programma "Inclusione e partecipazione 3.0", progetto "Società coese e inclusive", sede di realizzazione: Centro Giovani/Ufficio Scuola: 1 posto disponibile.