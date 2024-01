Servizio di salvataggio. Riccione va in soccorso ai bagnini

Migliaia di euro per i bagnini arriveranno dal Comune di Riccione. Dopo la proroga di un anno delle concessioni demaniali, in attesa dei bandi, i bagnini riccionesi strappano un’altra importante promessa all’amministrazione: più soldi per il servizio di salvamento sulle spiagge libere. "Ci sarà un parziale adeguamento del contributi pagati ai bagnini per il servizio svolto dai salvataggi sulle spiagge libere", assicura la sindaca Daniela Angelini. Difficile tuttavia che arrivi l’intero importo chiesto dalle cooperative.

La richiesta presentata in municipio è di quelle pesanti. Ma è anche vero che Riccione rappresenta un caso unico in provincia. Nelle altre località della costa le cifre che i Comuni pagano alle cooperative dei bagnini per lo svolgimento del servizio è sensibilmente più alto. Si tratta di circa 130-150 euro al metro lineare. A Riccione si è appena 20 euro. Oggi per il servizio servono i defibrillatori e altri ausili, con costi maggiori rispetto alle semplici e vecchie torrette che svettavano sulla sabbia nel secolo scorso. Tanto che i bagnini hanno cominciato a bussare in municipio per chiedere di più.

Il servizio viene pagato dalle cooperative anche sulle aree di spiaggia libera. Se toccasse al Comune pagare e organizzare da sé il servizio, le cifre sarebbero ben più grandi dei 20mila euro che fino ad oggi il municipio liquidava alla fine dell’anno ai bagnini. A Riccione le cooperative spendono 150mila per il servizio sulle spiagge libere, e speravano in un assegno ben più corposo già nell’estate scorsa, ma il 14 giugno era arrivata la doccia fredda. Quel giorno il Comune cadde e arrivò il commissario prefettizio facendo tramontare l’ipotesi di un conguaglio della cifra a fine anno. In novembre, con il ritorno dell’amministrazione Angelini, è ripartita la richiesta e stavolta i bagnini qualcosa otterranno. La sindaca non si sbilancia sulla cifra, ma apre la cassa. "Proseguiamo un dialogo aperto – dice la Angelini – Andremo ad adeguare la cifra che in passato veniva data alle cooperative dei bagnini per il servizio offerto sulle aree di spiaggia libera". Ma difficilmente arriveranno 150mila euro. "Aumenteremo in modo graduale", chiude la prima cittadina.

Andrea Oliva