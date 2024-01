Servono cuochi e camerieri per la prossima estate Sul portale 'Lavoro per te' sono disponibili molte offerte di lavoro stagionale per l'estate 2024 in diverse attività a Misano e Riccione. Gli annunci includono posizioni come aiuto cuoco, camerieri e personale di albergo. I dettagli e i requisiti possono essere consultati nel link fornito.