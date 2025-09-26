"Servono i condhotel. Vanno velocizzate le procedure per farli"

Il Comune deve muoversi sulla strada che porta ai condhotel. A chiederlo è la lista Gloria Lisi con una proposta deliberativa ai sensi dell’articolo 19 del regolamento del consiglio comunale. Per i consiglieri comunali Gloria Lisi (nella foto) e Stefano Brunori la legge regionale che disciplina i condhotel è una risorsa importante anche nell’ottica di ripensare il futuro delle vecchie colonie in zona mare.

I condhotel sono uno strumento voluto anni fa dalla Regione per avviare alla riqualificazione strutture non più ricettive o ex colonie abbandonate. Questo perché parte della superficie dell’edificio da riqualificare o ricostruire può essere convertita in appartamenti. La vendita degli appartamenti diventa un elemento importante per sostenere i costi della riqualificazione, tuttavia gli alloggi non vanno considerati come residenziale libero, perché hanno vincoli precisi legati al loro utilizzo e alla struttura alberghiera. Nel caso delle ex colonie la superficie che si può destinare a residenziale è del 40%. A Riccione sono nati i primi condhotel. Lisi e Brunori oggi chiedono alla giunta "di predisporre ogni atto per ritenere trasparente e spedita la procedura prevista per i condhotel; di predisporre ogni atto per determinare la durata della nomina dei saggi. Ed anche rendere trasparente e con criteri certi la scelta di una procedura che possa portare in tempi brevi ad adottare ogni atto per recepire le indicazioni della legge regionale".