Servono macellai e banconisti

Uno dei settori trainanti dell’economia, non solo nel nostro territorio, è rappresentato dalla grande distribuzione organizzata, con una potenzialità di occupazione dai numeri davvero importanti. Ne è la prova la recente pubblicazione su ‘Lavoro per te’, da parte del Centro per l’impiego di Rimini, di alcune ricerche di personale riferite all’ipermercato situato all’interno del centro commerciale ‘Le Befane’. Vediamo in dettaglio le figure ricercate e quali requisiti vengono richiesti. La prima professionalità di cui si ha bisogno è quella del macellaio disossatore, descritto come colui (o colei) che "ha una piena autonomia nel disosso della mezzena, nella preparazione di pronto cuoci e salsiccia; ha un’ottima esperienza nella vendita assistita al banco; conosce e utilizza in autonomia tutte le attrezzature del laboratorio di macelleria". Altra ricerca riguarda gli addetti al banco panetteria e pasta fresca e gli addetti al banco salumi e formaggi. I candidati ideali sono maggiorenni e hanno esperienza nella stessa mansione. Idem per gli addetti alla pescheria, a cui viene richiesta esperienza maturata in negozi di pescheria eo nella pulitura del pesce. La figura del farmacista, che deve essere iscritto al relativo albo professionale, deve preferibilmente avere una conoscenza specifica del settore del make up e degli integratori alimentari. Per i banchi salumiformaggi e panetteriapasticceria si reclutano anche apprendisti, maggiorenni e diplomati alla scuola alberghiera. A tutti viene richiesta predisposizione al contatto col pubblico e piena disponibilità a lavorare su turni e nelle giornate festive. Tutte le inserzioni sono rivolte a candidati ambosessi, così come previsto dalla legislazione vigente. Per verificare nel dettaglio ciascun annuncio e per candidarsi occorre inviare il curriculum attraverso ‘Lavoro per te’.