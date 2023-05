"Servono macellai e banconisti"

Banconisti, macellai e farmacisti: queste le professionalità che al momento sono ricercate con urgenza dai punti vendita Conad. "Posso affermare che tutti i negozi del consorzio, che aggrega 5 cooperative con 2.205 dettaglianti in tutt’Italia, hanno le stesse esigenze – spiega Patrizia Celli, rappresentante legale del Conad La Fonte di Viserba – Per quanto riguarda i farmacisti, la loro carenza mette in difficoltà numerosi colleghi di altre città. Noi siamo stati fortunati a trovarne 4: per ora riescono a coprire i turni richiesti. Se ce ne fossero altri disponibili, li prenderemmo subito". La Celli fa parte del team di 6 soci che gestisce la struttura viserbese, compresa la parafarmacia aperta di recente, e il Conad City di Bellaria. "Siamo una squadra di 126 persone (75 donne e 51 uomini), 20 delle quali operano a Bellaria. Per il 99% si tratta di contratti a tempo indeterminato. Essendo località turistiche in estate assumiamo anche stagionali".

Se ci fossero macellai e banconisti già specializzati, li accogliereste a braccia aperte?

"Esatto, sono i più ricercati. Ma sono benvenuti, in generale, tutti i giovani che abbiano voglia di imparare. Proprio per questo Conad ha creato la ‘Scuola dei mestieri’, che prevede dei corsi ‘su misura’ per formare le nuove leve: le lezioni, gestite dall’ente di formazione Cescot, sono integrate da periodi di stage nei negozi associati" .

Come fare per candidarsi?

"Sul sito www.conad.it, alla voce ‘lavora con noi’, dopo aver scelto la zona di interesse si compila il form proposto; ci si può anche rivolgere direttamente al banco informazioni di qualsiasi negozio, dove verrà consegnato il modello di curriculum prestampato da restituire compilato. Tutte le candidature ricevute tramite questi due sistemi sono messe a disposizione anche degli altri negozi che ne avessero bisogno e hanno una validità di un anno".