"Servono nuove regole per i dehor dei locali"

Nessuna deroga sui dehor. Dopo la possibilità di ampliare gli spazi esterni concessa negli ultimi anni - grazie alle norme speciali emanate dal governo - il Comune di Santarcangelo tornerà ad applicare alla lettera il regolamento. L’ha annunciato nei giorni scorsi (l’abbiamo scritto) l’assessore Angela Garattoni, motivando la scelta con la necessità di "mantenere un equilibrio" soprattutto in centro storico, e anche per l’aumento dei pubblici esercizi. Ma le associazioni di categoria chiedono di metter mano al regolamento (che fu varato nel 2018) per quanto concerne altri aspetti, in particolare gli arredi e le tende da utilizzare.

"Abbiamo presentato le nostre richieste già il mese scorso, con un documento in cui si fanno alcune proposte per migliorare i dehor e andare incontro alle esigenze dei pubblici esercizi", dicono dalle associazioni. Il documento è firmato da tutte: Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato. Tra le richieste c’è quella di rivedere alcuni degli aspetti più tecnici, visto che il regolamento vigente "è rigido e si presta, su alcuni punti, a interpretazioni". Insomma, si chiede "chiarezza" e anche "una revisione su materiali e arredi", anche alla luce di come sono cambiate le abitudini delle persone a causa della pandemia. Perché "i clienti, sempre di più, prediligono gli spazi esterni". Nessuna polemica, da parte delle associazioni, contro il Comune. Ma la bella stagione è partita "e siamo ancora in attesa di risposte dall’amministrazione". Il tempo stringe, e dal momento che c’è chi dovrà investire su nuovi arredi le categorie sollecitano il Comune di Santarcangelo a "organizzare al più presto un tavolo di confronto" per arrivare a "soluzioni condivise". Per quanto riguarda le procedure di autorizzazione, anche per quest’anno i titolari di bar e ristoranti potranno contare su iter snelli e senza dover attendere il via libera della Soprintendenza.