"Servono più agenti a Miramare. Pronti a pagare gli street tutor"

Ben venga l’aumento delle telecamere, a Rivazzurra e Miramare. Ma gli impianti da soli non bastano per la sicurezza. "Servono più forze dell’ordine e maggiori controlli". Questa la richiesta avanzata da residenti e operatori, all’incontro con gli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli. Sala quasi piena per il faccia a faccia svoltosi giovedì all’Eurhotel di Miramare (nella foto) e promosso dal comitato dell’area di Rimini sud.

Tanti i temi affrontati durante la riunione. Tra questi la realizzazione di un vero e proprio polo del benessere a Rimini sud e il rilancio di Riminiterme: un tema posto da Corrado Della Vista, titolare dell’Eurohotel, e ritenuto "fondamentale" per destagionalizzare il turismo e portare sempre più vacanzieri a Rimini non solo in estate. Ma si è parlato anche e soprattutto di sicurezza. "Non è solo un problema di percezione. Si tratta di problemi oggettivi, reali", hanno fatto notare parecchi in sala. Dalla presenza degli spacciatori che ’controllano’ alcune zone, ai tanti balordi che bivaccano e spesso occupano abusivamente hotel chiuse ed ex colonie. Il potenziamento delle telecamere "può servire per le indagini, non per prevenire. Servono più forze dell’ordine e più controlli", è la richiesta arrivata da residenti e operatori.

Dal canto suo, Magrini ha promesso l’assunzione di 30 nuovi agenti della polizia locale durante l’estate, e auspicato che il ministero dell’Interno aumenti "in pianta stabile" gli organici delle forze dell’ordine. "Siamo pronti – ha detto l’assessore – a trovare soluzioni condivise, insieme ai privati, per aumentare la presenza degli street tutor a Miramare". La spesa verrebbe poi divisa tra Comune e privati. Il comitato si è detto pronto a coinvolgere banche e sponsor locali, per trovare le risorse necessarie. Lo stesso vale per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza. Tornando al turismo, inevitabili anche le domande sul piano a cui il Comune sta lavorando per trovare una soluzione per pensioni e hotel vecchi e fuori mercato. Gli albergatori chiedono di poter cambiare la destinazione d’uso delle strutture più obsolete e che non vale più la pena ristrutturare.