Servono quattro stagionali al bar ristorante Natalino

Il bar ristorante Natalino di Riccione sta cercando quattro nuovi collaboratori da assumere per il periodo che va dal 25 aprile al 15 settembre. Le figure richieste sono: un cameriere, un aiuto cucina, un barista e un cuoco. Per tutti è indispensabile avere un’età minima di 18 anni ed esperienza pregressa nella mansione per cui ci si candida. L’orario di lavoro sarà su turno diurno, da concordare con il datore di lavoro. L’invio del curriculum va fatto alla mail sabri05@hotmail.it ricordandosi di indicare in oggetto la mansione per cui ci si candida.

Queste e altre inserzioni di lavoro per l’estate, rivolte a candidati ambosessi, sono tutte pubblicate nella sezione ‘Offerte stagionali’ del portale regionale ‘Lavoro per te’ (https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/Rich_Pubbliche/default.asp) dove, al momento, sono presenti circa 200 offerte provenienti da tutta la Riviera romagnola. Un centinaio di queste riguardano le località della nostra provincia, da Bellaria a Cattolica.