Servono rinforzi alla Tecnogruppo

Quando si parla di turismo, accoglienza e ristorazione si parla di una miriade di professionalità. Un settore che, oltre ai dipendenti direttamente impiegati nelle singole strutture, comprende tutto l‘indotto. Un tipico esempio di questa realtà è quello che riguarda i riparatori di elettrodomestici e i frigoristi, le figure ricercate dalla ditta Tecnogruppo snc con sede a San Giovanni in Marignano. L’azienda è attiva da anni nel settore dei servizi alle imprese che si occupano di ristorazione, in particolare svolgendo attività di progettazione, vendita, installazione e assistenza tecnica di attrezzature e impianti (per bar, ristoranti, alberghi e comunità) quali lavastoviglie, forni, fornelli, affettatrici, lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, congelatori, produttori di ghiaccio, abbattitori di temperatura.

"Ogni nostro collaboratore – si spiega nel sito www.tecnogruppo.net – interviene nei vari settori dell’azienda, e più in particolare in quello in cui si è specializzato, offrendo alla clientela professionalità e garanzia del massimo risultato. Siamo in grado di offrire la soluzione più appropriata e un’assistenza qualificata avvalendoci della nostra officina interna e del magazzino ricambi." Per poter rispondere con tempestività alle esigenze della clientela, quindi, Tecnogruppo è continuamente alla ricerca di candidati con la qualifica di riparatori e di frigoristi. Quali caratteristiche devono avere questi nuovi collaboratori? "Una formazione di tipo tecnico e, possibilmente, precedenti esperienze, anche se nel settore della riparazione domestica". La zona di intervento interessa principalmente il territorio della nostra provincia e, in particolare, le località di Rimini, Riccione, Misano, Cattolica e Gabicce. Contratti annuali con orario a tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum tramite mail (info@tecnogruppo.net).