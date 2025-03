"Servono solo a fare cassa"

"Gli autovelox in tutta la nostra provincia, ma in generale ovunque, sono una vera seccatura – dice Guido Marte – Mi sembra che siano più un modo per fare cassa dei Comuni che per garantire la sicurezza degli automobilisti. Ci sono zone dove l’autovelox è piazzato in modo che tu non abbia tempo di frenare, oppure addirittura di vederlo. È una pratica che penalizza solo gli automobilisti però non nego che a volte inibisca anche dei comportamenti sbagliati e pericolosi. Spero che si possano trovare soluzioni più intelligenti, come aumentare i controlli manuali, senza dover dipendere da questi strumenti che sembrano più una trappola. Ci vuole una via di mezzo".