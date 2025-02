"Servono stipendi adeguati"

Nel primo trimestre del 2025, la provincia di Rimini si distingue per un +9,7% di assunzioni previste, il dato più alto in Emilia-Romagna, con 10.970 nuovi ingressi rispetto ai 10.000 dello stesso periodo del 2024. Tuttavia, questo scenario positivo si scontra con la crescente difficoltà nel reperire personale: secondo gli imprenditori, la percentuale di difficoltà è passata dal 21,5% del 2017 al 49,4% attuale, con picchi superiori al 90% tra gli operai e oltre il 70% per gli specializzati. Un paradosso che, secondo la consigliera regionale Emma Petitti (Pd), rischia di tradursi in un cortocircuito occupazionale, aggravato dall’aumento del costo della vita, che spinge i giovani a lasciare il territorio. Petitti sottolinea la necessità di rafforzare le competenze attraverso una formazione mirata e il contrasto all’abbandono scolastico, per allineare l’offerta lavorativa alle esigenze delle imprese e garantire opportunità ai giovani del territorio.