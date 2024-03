Servono un cameriere e un aiuto in cucina

Un ristorante con sede a Santarcangelo è alla ricerca di un aiuto cucina e un aiuto cameriere di sala. È indispensabile avere un’esperienza pregressa nella mansione per cui ci si candida. Necessario anche il possesso di auto propria. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato, con previsione di inizio dalla metà del mese di giugno. L’orario di lavoro, per ambedue le figure, sarà dal martedì alla domenica, spalmato su 24 ore settimanali oppure sul doppio turno (pranzo e cena). Un altro ristorante, sempre di Santarcangelo, cerca apprendista per la cucina, possibilmente con una minima esperienza, per lavoro dalle 11 alle 14 e dalle 19 alle 22 (domenica solo dalle 11 alle 15, sabato solo dalle 19 alle 23, martedì giorno di riposo). Tutti gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Per inviare il curriculum occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.