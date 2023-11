Sessanta alberi per far crescere anche i ragazzi

Per festeggiare la Giornata nazionale verranno piantati 60 nuovi alberi a Bellaria Igea Marina. Querce, frassini e carpini, saranno messi a dimora nelle aree di via Rossini, coinvolgendo i ragazzi delle classi prime della scuola media Panzini e dell’alberghiero Malatesta. Studenti a cui saranno dedicate anche due mattinate formative al teatro Astra, con i carabinieri forestali, Legambiente e Anthea. Martedì l’assessore Ceccarelli farà visita agli istituti d’infanzia per consegnare ad ogni sezione un arbusto.