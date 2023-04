Sessanta hotel aperti fanno il pieno a Pasqua

La stagione della Regina decolla con una Pasqua turistica che si annuncia ottima, meteo permettendo, grazie agli oltre 60 alberghi aperti che annunciano un pienino (quasi completi al 100%) per 2 o 3 giorni facendo già ben sperare per il proseguo della stagione. "Siamo contenti, perché stiamo ricevendo tante prenotazioni – conferma Massimo Cavalieri, presidente associazione albergatori – oltre 60 hotel saranno aperti anche se i pacchetti vacanza vedranno prenotazioni di pochi giorni, tre al massimo con due pernottamenti. Ma avremo tutti camere quasi piene anche se per pochi giorni". Una città dunque che si appresta ad ospitare centinaia di visitatori e che vuol rilanciare le proprie ambizioni.

"Poi chiuderemo per una paio di settimane per poi tornare aperti in massa per i ponti primaverili del 25 aprile e del 1 maggio – conferma Cavalieri – per i quali stiamo ricevendo altrettante prenotazioni. Quindi ci sarà a metà maggio la Gran Fondo degli Squali con altre migliaia di presenze e verso il 20 maggio vi sarà un’apertura in massa delle strutture ricettive e la stagione decollerà definitivamente". Altrettanto entusiasmo mostrano i bagnini che apriranno in massa già in questa settimana di inizio aprile: "Noi ci siamo – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica – sappiamo di tante prenotazioni e di tanti alberghi aperti, dunque ci faremo trovare pronti. Molti nostri soci apriranno gli stabilimenti e offriranno ombrelloni e lettini a chi ce li chiederà. Anche solo per pochi giorni, siamo molto fiduciosi per la stagione che sta arrivando".

Da segnalare due grandi novità per la spiaggia della Regina lato Ponente: la nuova passeggiata turistica retrostante le cabine con nuova pavimentazione ed arredi, ma anche le nuove scogliere che proteggeranno la costa dopo anni di attesa. "Le nuove scogliere le attendevamo da tempo e finalmente sono realtà – conferma Baldassarri – perché la protezione della costa è la prima cosa per una località turistica come la nostra. La passeggiata turistica è in via di ultimazione, e sarà una bella novità, siamo contenti".

Luca Pizzagalli