Sessantamila euro dalla Regione per salvare le scuole elementari La Regione finanzia 9 pluriclassi alle elementari nella Valmarecchia per sostenere le famiglie con progetti educativi diversificati. Obiettivo: garantire un'istruzione di qualità a tutti i bambini, indipendentemente dall'età. Comuni come Sant'Agata Feltria, Maiolo e Montecopiolo ricevono contributi per iniziative culturali e didattiche.