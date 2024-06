Sessant’anni di vacanze

Per quest’anno non si cambia: stessa spiaggia e stesso mare. Una canzone che senza ombra di dubbio riassume l’amore che ininterrottamente dura da sessant’anni tra Franz e Angelina Ehm e Bellaria. Nozze di diamante per i coniugi che non hanno mai ’tradito’ l’hotel Levante e la spiaggia numero 55. La prima volta che la coppia di Monaco di Baviera arrivò a Bellaria era il 1964 e così per ogni estate senza mai tradire il loro ’impegno’ con la città adriatica. L’amore per le vacanze bellariesi è stato premiato dal sindaco Filippo Giorgetti che ha conferito personalmente a Franz e Angelina un mazzo di fiori e un attestato che testimonia il loro attaccamento alla riviera romagnola.

f. t.