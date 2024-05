Sessant’anni e non li dimostra. Il Pic Nic festeggia il compleanno

Sessant’anni da incorniciare. Li ha compiuto il ristorante Pic Nic di Bordonchio, a Igea Marina, nato nel 1964, da una lungimirante idea di Gilberto Zamagni. Che ha festeggiato, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e tantissimi amici e clienti, i suoi 60 anni di attività.

Il Pic Nic è una struttura storica.

Il ristorante in 60 anni ha avuto varie trasformazioni strutturali. Del primo Pic Nic, costruito in maniera molto semplice, è rimasto solo il nome: oggi è una struttura che oltre alla ristorazione, offre la possibilità di soggiornare tutto l’anno, col nuovo residence adiacente al ristorante e vari servizi come parcheggio, la piscina, zona relax. E la sala che può ospitare 500 persone. Al timone del Pic Nic, da sempre, il fondatore Gilberto Zamagni e sua moglie Alba Vergari, che col figlio Roberto, la nuora Silvia, nipoti e collaboratori continuano ad offrire cucina di carne e pesce ed alla pizza. Lo chef Alberto d’Alessandro e la sua brigata, hanno preparato un grande buffet, con spettacolare torta. Poi festa con la band ’Mojito’. Al compleanno il sindaco Filippo Giorgetti a nome della città, ha consegnato una pergamena celebrativa.