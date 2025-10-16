Settanta immobili per milionari: "Case di pregio sempre più ambite"

Attici al mare, ville in collina ma anche nei quartieri della zona turistica, meglio se in stile Liberty, come accade in via Baracca, all’Abissinia. Ci sono poi le nuove costruzioni che offrono anche piscine, a volte all’ultimo piano, con idromassaggio e altre particolarità che alzano i prezzi. Risultato? Il mercato di alloggi di prestigio a Riccione non fa che crescere e gli immobili con un prezzo superiore al milione di euro in vendita sono circa una settantina in città, tra nuove costruzioni, dunque ancora sulla carta, e usati, ma di lusso. Anche i dati sulle vendite nel primo semestre di quest’anno "confermano un aumento delle compravendite in generale in città nel primo semestre di quest’anno rispetto allo scorso – premette Francesco Quintavalla di Engel & Volkers –. Può apparire un paradosso, ma è più facile vendere immobili anche al di sopra del milione di euro con particolarità e caratteristiche non comuni che lo caratterizzano, che offerte più in linea con quelle standard. Di recente è accaduto di vendere in appena una settimana un immobile di pregio che aveva caratteristiche uniche". L’attico con idromassaggio vista mare, o la villa unifamiliare con spazi e giardini introvabili, sono in cima alla lista dei desideri, e se le potenzialità economiche non mancano, sono anche le prime a essere vendute. "Ormai il 90% del mercato si riferisce all’acquisto di seconde case. In questo mercato la maggior parte delle transazioni viene definita con acquirenti che provengono dall’Emilia".

A fronte di decine di immobili milionari, quello che negli annunci si fatica sempre più a trovare è l’edilizia residenziale pura e semplice. Nei quartieri periferici a monte della ferrovia non si costruisce più. Mentre nella zona mare gli alloggi con minori prezzi, tra i 300 e i 400mila euro, sono anch’essi realizzati per un’utenza diversa che strizza l’occhio a chi cerca una seconda casa al mare. "Le superfici che si ritrovano nelle nuove palazzine sono limitate – prosegue Quintavalla –. Si è nell’ordine dei 60 metri quadrati circa. Una famiglia che cerca un alloggio per viverci necessita di altre metrature e questo è possibile solo unendo due alloggi, ma raddoppiando la spesa, oppure cercando alloggi in vendita in condomini degli anni Sessanta e Settanta". Il prezzo, nel mercato immobiliare riccionese, non è un problema, dunque ha maggiore possibilità di essere venduto in tempi celeri una villa milionaria. E la scelta dell’appartamento parte ben prima dell’inizio lavori. Oggi si vende per la maggior parte dei casi sulla carta, guardando il progetto e facendosi confezionare l’alloggio desiderato. "I cantieri partono quando buona parte degli alloggi sono già venduti".

Andrea Oliva