Settanta milioni per le grandi opere. Tasse: riecco l’addizionale Irpef

Rilanciare la città con un corposo piano triennale di lavori pubblici per oltre 70 milioni di euro. Allo stesso tempo non indietreggiare nel sociale, garantendo i servizi nel welfare con 16 milioni di euro nel 2024. La sfida della manovra di bilancio della giunta è di quelle complesse, soprattutto se dallo Stato dovesse arrivare, come pare, una sforbiciata ai trasferimenti destinati ai Comuni. Tant’è che la giunta ha già valutato la reintroduzione dell’addizionale Irpef.

"Dobbiamo correre per recuperare una seconda metà di 2023 forzatamente condizionata dagli esiti di un ricorso elettorale assurdo e contro la città, poi giustamente ribaltato" premette la sindaca Daniela Angelini che fissa la direzione: "Investimenti strategici, messa in sicurezza delle strade, sostegno alle imprese e alle famiglie, conti in ordine e una attenzione concreta rivolta ai giovani".

Opere pubbliche. Partiamo dal piano triennale che prevede investimenti per 72 milioni di euro tra il 2024 e il 2026. Di questi circa quaranta deriveranno da risorse proprie del Comune. "Entro la legislatura – spiegano dal municipio –, con un investimento a carico del Comune di circa nove milioni e l’attivazione di partenariati pubblico-privati, dovranno essere completati i progetti di rigenerazione urbana del nuovo viale Ceccarini, del nuovo porto e del lungomare Sud".

Viabilità. Non ci sono solo le grandi opere. Il piano prevede cantieri stradali per 15 milioni di euro in 4 anni necessari per realizzare 6 rotonde, riqualificare i quartieri, costruire una strada parallela a viale Veneto e ‘sfondare’ viale Verità. Per il sistema fognario sono previsti 1,5 milioni in 3 anni.

Piazze e parcheggi. Sono previsti un milione di euro in due anni per piazza Unità e 2 milioni in due anni per il parcheggio Volta. Inoltre per asfalti e marciapiedi la giunta vuole spendere 8 milioni in quattro anni. Proseguiranno le opere finanziate in parte dal Pnrr (Ex Macello e nuova piscina) a cui aggiungere i lavori allo spazio Tondelli e al Museo del territorio. Previsti interventi di manutenzione per il patrimonio scolastico. "In questa fase è necessario un impulso all’attività turistica – riprende la sindaca –, lasciando da parte politiche di basso cabotaggio. Occorre agire con una spending review per spostare maggiori entrate sugli investimenti, favorendoli alla spesa corrente".

Sociale. Servono risorse. Per diminuire le rette dei nidi per le fasce più deboli sono previsti 50mila euro nel 2024. Sono 16 i milioni che verranno spesi nel sociale, dall’handicap, alle fragilità, il sostegno alle famiglie, agli anziani. Ma sul fronte della tassazione qualcosa cambierà. "Valuteremo la reintroduzione dell’addizionale comunale Irpef, come previsto nel progetto approvato dalla giunta, che verrà sottoposto al confronto e alle istanze di organizzazioni sindacali e rappresentanti delle categorie economiche e all’approvazione del consiglio in dicembre. Con questo daremo gambe al corposo programma di opere pubbliche e di rafforzamento del welfare, interrompendo quel circolo vizioso che da ormai troppi anni vede assorbire risorse e capitali per la copertura di un deficit in parte corrente divenuto ormai strutturale".

Andrea Oliva