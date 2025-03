Settant’anni d’amore per Renato e Giuliana

Ci sono tre generazioni e un intero paese a soffiare su quelle 70 candeline insieme ai due protagonisti. Figli, nipoti e pronipoti applaudono al matrimonio bello come un diamante di Renato Mazza e Giuliana Lanzetti, coppia inossidabile che ha festeggiato in questi giorni i 70 anni di nozze. Entrambi di Villa Verucchio, si sono sposati nel gennaio del 1955 alla chiesa dei frati nel convento Santa Croce. Dopo pochi mesi la nascita di Gloria, primogenita. Poi la famiglia Mazza ha appeso altri due fiocchi: quello azzurro per Riccardo (nato nel 1964) e rosa per Roberta (nel 1978).

Renato ha fatto tanti anni il contadino, aiutato dalla moglie Giuliana fino al 1970. Poi ha lavorato per un po’ come muratore, prima di passare all’allevamento di polli di Verucchio dov’è stato dipendente per molti anni (alcuni dei quali insieme alla consorte) fino alla meritata pensione, nel 1990.

Renato e Giuliana non sono gli unici in famiglia a vantare un matrimonio di lunga durata. La figlia Gloria e il marito Enzo Porcellini hanno appena festeggiato le nozze d’oro: anche loro si sono sposati dai frati di Villa Verucchio, proprio come i genitori di lei. A festeggiare le loro nozze d’oro i figli Daniela e Ivan e i tre nipoti.

Con il carattere modesto che li contraddistingue, Renato e Giuliana pensavano di far passare sotto traccia il loro 70esimo anniversario, ma figli, nipoti e pronipoti hanno invece deciso di festeggiare come si deve. Tutti intorno alla coppia di diamante, con fiori e una super torta. Il segreto di 70 anni di vita insieme? "Volersi bene, – assicura la coppia – portare pazienza quando ci sono screzi o le cose non vanno nel verso giusto, e gustare la gioia dei nostri figli e nipoti che sono sempre molto presenti".

