"Settant’anni di valzer e rosari"

Sono convolati a nozze settant’anni fa, ma oggi come ieri sono ancora follemente innamorati. Mano nella mano e sguardi incrociati, Sanzio Giovagnoli, 94 anni, ed Erminia Bianchi, 90, già titolari dell’hotel Ardea di Riccione, ieri hanno festeggiato le nozze di titanio. Un privilegio riservato a poche coppie e che nei loro atteggiamenti genera tanta tenerezza, come quando lei di notte rimbocca le coperte al marito, come fosse un bimbo, o come quando di fronte a un’influenza s’improvvisa infermiera. Sposi da 70 anni, qual è il segreto di questo legame?

"Siamo stati sempre rispettosi l’uno dell’altro, qualche volta il nostro amore è stato litigarello, ma dopo ogni discussione ci siamo perdonati, così siamo andati d’accordo e ci siamo voluti sempre bene, condividendo tutto anche lavoro".

Cosa suggerite alle coppie che vanno in crisi per poco? "Di essere pazienti, rispettosi, di correggere gli errori con le buone maniere e di far prevalere sempre l’amore".

Dove vi siete conosciuti?

"A Ospedaletto di Coriano, dove andavamo a ballare. A un certo punto abbiamo lasciato gli amici e ce ne siamo andati con la Lambretta appena comprata. Anche dopo sposati, fino a quattro anni fa, abbiamo continuato a ballare valzer e mazurke al Centro per anziani, poi è arrivata la pandemia, ci siamo chiusi in casa e abbiamo smesso". Quali sono le cose più belle che vi sono capitate?

"La nascita di nostra figlia Gabriella, il momento in cui si è fidanzata col suo Mario, che per noi è come un figlio, quindi l’arrivo dei nipoti Andrea e Monia, e dei pronipoti Nicole e Lorenzo. Abbiamo poi avuto tante soddisfazioni nel lavoro. Ci siamo trasferiti da Coriano a Riccione nel 1963, abbiamo rilevato la pensione Ingrid, chiamandola Ardea, dove nel 1973 abbiamo costruito la prima piscina. Nel 1996 abbiamo acquistato l’hotel De Londres in viale Leopardi, tuttora gestito dalla nostra famiglia. Abbiamo continuato ad andare in albergo fino cinquesei anni fa".

Come trascorrete le giornate? "La mattina facciamo colazione e torniamo per un’oretta a letto. Recitato il rosario, a mezzogiorno pranziamo, poi ci concediamo un pisolino e al risvegliamo stiamo alla finestra a guardare cosa succede fuori. Guardiamo un po’ la tv con Bonolis e Maria De Filippi, ma seguiamo anche un programma di preghiere, perché siamo molto religiosi. Don Alberto Torroni era un nostro amico, lo abbiamo aiutato anche a costruire le parrocchie".

