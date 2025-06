Settantenne si accascia durante i lavori in giardino. Lo ritrovano senza vita

Un dramma improvviso si è consumato, l’altro ieri, nel giardino di una casa a Viserba. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nel cortile della sua abitazione, dove a quanto pare stava svolgendo dei lavori. A stroncarlo, con ogni probabilità, un malore improvviso che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15 a seguito del ritrovamento del corpo senza vita nel giardino. Sul posto si sono precipitati un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Viserba che hanno avviato subito gli accertamenti. All’arrivo dei sanitari, però, l’uomo era già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo inutili e alla fine il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del 70enne viserbese. Il corpo è stato rinvenuto riverso a terra, con la testa accanto a un tombino: probabilmente l’uomo era intento in qualche lavoro di pulizia o manutenzione.

Un pomeriggio di normale quotidianità si è trasformato in tragedia, lasciando così una famiglia nel dolore e una comunità nel silenzioso sgomento.