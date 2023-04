Sette giorni di lavori in via Andrea Costa

Da domani e per una durata di sette giorni, meteo permettendo, Hera eseguirà un intervento sulla rete fognaria in via Andrea Costa a Cattolica.

L’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo della resilienza del sistema impiantistico locale, consiste nel completamento della separazione delle reti fognarie grazie alla posa di un nuovo tratto di fognatura in pvc della lunghezza di 50 metri.

Il transito veicolare sarà comunque sempre garantito con istituzione di senso unico alternato e la cittadinanza verrà preavvisata con l’istallazione di divieti di sosta 48 ore prima dell’intervento.