Sette giorni di yoga: giornata conclusiva al palasport di Igea

Giornata conclusiva al Palasport di Igea Marina per "Yoga Porte Aperte", la tradizionale manifestazione no-profit annuale organizzata da Yani la più grande associazione nazionale di insegnanti di yoga provenienti da scuole e tradizioni differenti. L’edizione 2025 è stata dedicata al tema della non-violenza.

Per sette giorni insegnanti e coordinamenti regionali hanno proposto un ricco calendario di eventi su tutto il territorio. Obiettivo: "promuovere la pratica dello yoga come strumento per coltivare la compassione e riconoscere l’interconnessione di tutti gli esseri". Oggi è in programma un evento online gratuito, dalle 9 alle 10,30 promosso dal Coordinamento Yani Emilia-Romagna e Marche: la conferenza, dal titolo ’Riflessioni non violente attorno allo Yoga e ai suoi contesti’, con intervento di Silvia Patrizio.