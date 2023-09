Sette lune per Capodanno. La Romagna sogna sempre

Si affida alla luna la Romagna in vista delle festività natalizie. O meglio a sette lune per illuminare e far risplendere il territorio delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara.

Archiviata la stagione estiva, Visit Romagna prepara le strategie di promo commercializzazione e comunicazione turistica in vista dell’inverno, che sarà ricco di eventi, manifestazioni, concerti, mercatini, mostre, sagre e tantissimi altri appuntamenti.

Nella riunione di ieri del cda (alla presenza alla presenza del Presidente Jamil Sadegholvaad, del Direttore Chiara Astolfi e dell’Ambassador per gli eventi di sistema Claudio Cecchetto) erano infatti all’ordine del giorno le linee di comunicazione e il programma degli eventi per il Capodanno e il Natale.

Con il nuovo concept ispirato al tema delle “Sette lune”: illuminare la Romagna con sette diverse lune invitando i visitatori ad avventurarsi alla loro ricerca nei luoghi più significativi e suggestivi o in cui si svolgono gli eventi principali, durante le festività natalizie e la notte di San Silvestro.

Sarà anche il filo conduttore per scenografie ed allestimenti, videomapping, installazioni luminose e per la comunicazione attraverso i social network.

Il numero “sette” non è affatto casuale, spiega Visit Romagna, per via del “carico” di significati, superstizioni e tradizioni che porta con sé. Dai giorni della settimana alle note musicali, dalle meraviglie del mondo alle lettere che compongono la parola Romagna. Con l’anno nuovo si andrà verso una stagione con evento clou il passaggio dell’edizione 2024 del Tour de France a Cesenatico e Rimini. Al riguardo il 25 ottobre prossimo, a Parigi, si terrà la presentazione ufficiale della competizione.

Intanto nelle ultime settimane sono iniziati i primi incontri tecnici con la cabina di regia con un focus particolare sul tema della promozione sui mercati esteri, in particolar modo quelli di lingua tedesca: Germania, Austria e Svizzera. Senza dimenticare il Progetto Rinascimento che prevede un cofinanziamento da parte di Visit Romagna del 20% e del sostegno alla candidatura Velo City, conferenza della European Cyclists Federation.