Sette nuovi diaconi . La Chiesa si allarga

Si allarga la famiglia della Chiesa di Rimini. Sette nuovi diaconi permanenti saranno ordinati oggi alle 17.30 in Basilica Cattedrale dal vescovo Nicolò Anselmi, arrivando così a un totale di 64 in servizio nella Diocesi. La cerimonia, aperta al pubblico e trasmessa in diretta sul canale 18 di Icaro Tv, coinciderà con la festa della Santissima Trinità.

I nuovi diaconi. Gianni Albani, classe 1964, riminese, dopo una vicissitudine sentimentale fallimentare, inizia una frenetica ricerca di Dio e di studio. Nel 1994 nasce Mara la sua prima figlia, nel 1995 entra a far parte di una comunità di preghiera, di cui ancora oggi fa parte, nel 2003 sposo Barbara e dal matrimonio nascono Giacomo e Giulia. Paolo Bordoni, classe 1963, è stato iniziato alla fede dai genitori Rino e Carla e ha trascorso la giovinezza tra la parrocchia di Regina Pacis e l’oratorio salesiano. Sposato con Laura da 26 anni, con tre figli. Silvano Cappellini, è nato nel 1959 ad Auditore, paesino marchigiano ma nel territorio della diocesi di Rimini. Si è trasferito a Sant’Andrea in Casale ed è sposato con Cinzia da 40 anni, è papà di Elena. Roberto Cesarini, nato nel 1965 a Riccione, e il carisma della Beata madre Elisabetta Renzi, a cui è molto legato, è sempre stato presente negli snodi importanti della sua vita. Sposato da 30 anni con Laura ha tre figlie: Chiara, Camilla, Carlotta. Flavio Pirani, nato nel 1958, è cresciuto nella parrocchia di Santa Colomba Onferno. Sposato con Saura Simoncelli nel 1985, si è poi trasferito a Morciano. Ha una figlia, Ilenia. Emanuel Podeschi, 47 anni, è sposato con Alessandra da 22, e hanno una figlia, Anastasia. Marco Stefani è invece nato a Savignano nel 1957 e ha vissuto l’esperienza di scout fino ai 24 anni. Sposato con Donatella da 42 anni, hanno due figli Francesca ed Enrico. Dopo aver accompagnato dei giovani a ricevere i sacramenti, fa parte dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia. Quella del diacono è una figura fondamentale e di grande responsabilità. Sono autorizzati a battezzare, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Sono inoltre chiamati a portare assistenza e carità.