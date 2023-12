Sette nuovi maestri del lavoro. Prefettura, la consegna dei brevetti

Maestri del lavoro. Eccellenze che, per oltre 25 anni, si sono distinte nelle rispettive attività professionali. Sette sono i riminesi che quest’anno hanno ricevuto l’ambito riconoscimento. La cerimonia di consegna dei brevetti delle stelle al Merito del Lavoro del Presidente della Repubblica si è svolta ieri nella sala delle bandiere della prefettura di Rimini. Gli encomi sono stati assegnati dal prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, insieme ai sindaci di Bellaria, Rimini e Verucchio. Alla cerimonia hanno preso parte il console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Flavio Paci, e il cavaliere del lavoro, Maurizio Focchi. I maestri riminesi, per il 2023, sono Ivano Fabbri, Massimo Bertozzi e Manuele Rinaldi (Aetna Group); Giorgio Masini (Pazzini Stampatore Editore), Desiderio Gaeta e Daniele Rossi (Focchi S.p.a.), Pier Giorgio Peruzzi (Datalogic).

Il prefetto Padovano, nel suo discorso, ha rivolto un ringraziamento al console Paci che "ha contribuito in misura davvero notevole all’attuazione di questo momento di incontro, fornendoci – tra l’altro – anche il necessario materiale biografico". Il prefetto Padovano si è quindi congratulato con i maestri riminesi per aver "creato, attraverso il lavoro, esperienze e realizzazioni che sono state giudicate valide e degne di menzione permanente. L’attività, l’impegno, la professionalità, lo spirito di abnegazione, la testimonianza, la fedeltà e mille altre qualità hanno fatto crescere voi nell’azienda e l’azienda con voi" ha aggiunto, rivolgendosi ai premiati. "Avete creduto nel lavoro anche come realizzazione della vostra personalità". Fondamentale il ruolo delle aziende "che vi hanno visto crescere anche nel profilo professionale rivestito e nelle quali altri hanno assunto la vostra collocazione iniziale. Anche per loro il lavoro ha una sua dignità e una sua dimensione, dando vita ad una attività certamente importante per le sorti dell’azienda. Aziendeche rivestono grande importanza per il territorio ed esprimono una porzione di eccellenza di questa provincia" ha concluso il prefetto.