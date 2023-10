Sette querce per gli angeli del Centro21

Sette alberi. Sette querce, forti e durature nel tempo come forti erano la determinazione e lo spirito dei sette angeli che Riccione ha perso il 7 ottobre del 2022. Ieri pomeriggio si è svolto il momento conclusivo di un mese di ottobre dedicato al passato, presente e futuro di Cuore21-Centro21. Nel giardino Carlo Alberto Dalla Chiesa, davanti alla sede dell’associazione in via Limentani, sono state messe a dimora sette querce a rappresentare le sette anime che Cuore21 e la città hanno perso: Massimo, Romina, Maria, Valentina, Francesca, Rossella ed Alfredo. A non andare perso è ciò che hanno lasciato alla città e all’associazione, testimoniato ancor oggi da una realtà che segue e sostiene tanti bambini, ragazzi e ragazze nel non semplice viaggio verso l’autonomia. D’ora in poi quelle sette querce saranno lì davanti alle finestre di Cuore21 a testimoniare che quel viaggio è possibile, a dare forza affinché si superino gli ostacoli che si incontreranno sulla strada. Ieri a usare il badile per piantare le querce ci hanno pensato gli stessi ragazzi e ragazze dell’associazione.

Presente l’amministrazione con il sub commissario, il presidente di Geat, Fabio Galli, assieme alla presidente di Centro21, Cristina Codicè. Quello di ieri "è per noi un appuntamento molto significativo" hanno scritto nei giorni scorsi gli educatori di Cuore21. I sette angeli hanno messo le radici a due passi dalla sede della cooperativa. Da qui seguiranno i ragazzi e gli educatori che non hanno mai smesso di seguire quell’insegnamento. Lo testimoniano le iniziative messe in campo nell’ultimo mese a rappresentare un lavoro costante. Anche ieri mattina Club Alieno, nato all’interno del Cuore 21-Centro21 e composto da performer, danzatori e musicisti con e senza disabilitaà intellettive, si è esibito a Santarcangelo. Quattro postazioni nella centralissima piazza Ganganelli con uno spettacolo diviso in quattro palchi. Cuore21 segue anche tanti bambini. Piccoli che la settimana scorsa sono stati ospitati dal laboratorio ‘Mastro Geppetto’ in trasferta a Rimini al Museo della città. Terminate le iniziative pubbliche di ottobre, proseguiranno le attività di Cuore21. Ci saranno altri spettacoli e pomeriggi per più piccoli, senza dimenticare le attività della cooperativa in sede.

Andrea Oliva