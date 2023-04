Settecento euro all’anno per gestire i laghi Arcobaleno

Uno spazio vede e attrezzato dove vivere nel verde affacciati su un lago. Il Comune di Riccione vorrebbe tutto questo ai laghi Arcobaleno di viale Murano. Per farlo ha deciso di procedere con un bando pubblico in cerca di un gestore. Le opportunità ci sarebbero, almeno sulla carta. Infatti il Comune chiede un canone di appena 710,40 euro che equivale agli oneri di gestione per la concessione dell’area in questione. A fronte di una cifra così bassa il Comune vuole tenersi delle opportunità per sé, ed è per questo che chiede la garanzia di poter tenere gratuitamente eventi e manifestazioni promosse o patrocinate dall’ente per 15 giornate l’anno (previo accordo con il concessionario).

Il privato che accetterà le condizioni potrà contare sulla gestione dell’area, mentre alla voce entrate economiche potrà sfruttare la presenza del bar per offrire un servizio a chi frequenterà l’area. L’idea è di fare dei laghi Arcobaleno un luogo dove i cittadini possano trascorrere momenti rilassanti nel verde, come accade in altri luoghi spesso in vallata e molto più distanti dalla zona mare.

La giunta comunale ha già approvato la delibera che porta questo titolo: ‘Affidamento in uso e gestione dell’area laghetti di viale Murano di proprietà comunale’. I tempi per arrivare al bando saranno brevi visto che la dirigente del settore Ambiente ha già avuto un mandato diretto per preparare gli elaborati di gara e i documenti contrattuali. "L’area dei laghetti Arcobaleno rappresenta un piccolo ma prezioso polmone verde per la nostra città - dice l’assessore Christian Andruccioli -. Inoltre, al di là della pesca sportiva che viene praticata, rappresenta un luogo di ritrovo molto frequentato dalle nostre famiglie. Un valore aggiunto per la città".