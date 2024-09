Settembre d’oro tra spartani e Gp

Più di 310mila visitatori a Misano nei primi 22 giorni di settembre. non tutti avranno soggiornato nelle strutture ricettive misanesi, ma resta senza dubbio un risultato che fa sorridere l’amministrazione comunale. "Se sommiamo i numeri dei due Gran Premi di MotoGp, della Spartan Race, dell’Italian Bike Festival e dei Campionati Nazionali di pattinaggio artistico Aics, in questo mese di settembre gli eventi sportivi hanno richiamato a Misano Adriatico oltre 310mila persone – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -, molti dei quali hanno alloggiato nelle nostre strutture ricettive". Usare la parola record rischia di essere riduttivo. Da anni, complice la tappa in settembre della MotoGp, a Misano hanno cercato di spingere la stagione balneare sempre più lontano. Ed oggi, grazie anche alla Spartan Race che si è svolta nel fine settimana scorso, unitamente al secondo Gran Premio di MotoGp disputato al Misano world circuit, sono riusciti nell’impresa. Tanti dei visitatori della MotoGp sono arrivati in giornata e non pesano nel numero delle presenze alberghiere. Ma tanti altri, tra la prima e la seconda tappa, hanno riempito gli hotel. La Spartan Race tra sabato e domenica ha postato oltre 6mila atleti a gareggiare a Misano, e con loro c’erano famiglie staff dell’organizzazione. Il risultato finale dovrebbe lenire una parte della centrale della stagione, tra luglio e settembre, che ha regalato luci e ombre al comparto alberghiero. "Con questo weekend - prosegue il sindaco Piccioni - si avvia a conclusione una stagione comunque positiva, della quale possiamo ritenerci soddisfatti. Fondamentale è far sì che i grandi eventi sportivi, in particolare collocati all’inizio e alla fine della classica stagione balneare, possano dare ulteriore impulso al nostro turismo, destagionalizzandolo, a beneficio di tutto il territorio". Resta il rammarico di un meteo in settembre che non ha consentito di prolungare più di tanto la voglia di balneare. Ma parlando di maltempo "Quest’ultimo fine settimana è stato caratterizzato da sentimenti contrastanti. Da un lato la vicinanza alle popolazioni della Romagna ancora una volta duramente colpite dall’alluvione, alle quali va tutta la nostra solidarietà. Dall’altro la gratitudine per quanti hanno lavorato duramente affinché il nostro territorio, fortunatamente solo toccato marginalmente dal maltempo, riuscisse a dare una risposta tempestiva alle criticità per la perfetta riuscita degli eventi in programma".

Andrea Oliva