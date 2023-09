Settembre d’oro, tra sport e congressi

Settemila presenze congressuali in settembre e oltre cinquemila negli alberghi da domani a domenica con i World sports games per chiudere al meglio una stagione complicata. In modo particolare sono i convegni a cui aggiungere le convention aziendali ad avere fatto tornare il sorriso allo staff del Palariccione dopo gli anni bui della pandemia. "In settembre avremo il palazzo dei congressi impegnato per venticinque giorni su trenta, un ottimo risultato - premette la presidente della Palariccione, Eleonora Bergamaschi -. Altro elemento importante è l’aumento delle convention aziendali rispetto al passato. Sta andando bene, e a quanto accadrà in settembre va aggiunto il positivo andamento del settore per i primi sei mesi dell’anno e altrettanto ottimistiche previsioni del secondo semestre". Aspettando le convention d’autunno il mese di settembre del palazzo dei congressi presenta sette appuntamenti che dal 4 al 30 riuniranno circa 4.600 congressisti per oltre 7mila presenze congressuali in città. Domani si concluderà la tre giorni di The Hair Company Experience capace di occupare 200 stanze d’albergo con l’evento rivolto ai titolari dei saloni da parrucchiere. Per la MotoGp una nota azienda del settore abbigliamento legata al mondo corse ha scelto il palas per il so evento a cui parteciperanno 600 persone. Il 12 una casa farmaceutica occuperà le sale del palazzo con mille ospiti e il 14 e 15 del mese ecco presentarsi altri 400 ospiti per l’evento Easim. Seguirà un’altra convention aziendale prima della tre giorni, 21, 22 e 23 settembre, con la 42esima edizione delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, che mira a portare a Riccione mille partecipanti. Chiusura del mese in bellezza con la PalaRiccione pronta a riportare in Italia il Dentsply Sirona World (29 e 30 settembre), l’appuntamento riservato ai medici odontoiatri e agli odontotecnici. Il palas farà la sua parte fino alla fine del mese, mentre per il comparto sportivo ci si fermerà a domenica. Durante le settimana i World Sports Games riempiranno decine di alberghi. L’evento a cadenza biennale torna in Italia dopo 8 anni, ospitati sulla Riviera romagnola. Riccione accoglierà 476 atleti allo stadio del nuoto a partire da oggi, a cui aggiungere 69 atleti di judo, 500 pallavolisti nelle varie palestre della città. Considerando anche i volontari, gli staff e gli arbitri si arriva a superare le 1.300 persone. Infine la MotoGp con diversi hotel coinvolti nell’ospitalità ai team e aziende del circus del motomondiale.

Andrea Oliva