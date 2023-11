Settembre d’oro: turisti in crescita del 16 per cento. Nei primi nove mesi quasi 14 milioni di presenze

Un settembre d’oro per la Riviera. La conferma arriva dai dati Istat diffusi ieri dalla Regione. Nel mese di settembre si è registrato un netto aumento dei turisti italiani nella nostra provincia: gli arrivi sono cresciuti del 16,4% rispetto all’anno scorso e del 12,1% sul 2019, le presenze sono salite del 6,5% sul 2022 (ma solo dell’1,9% sul 2019). In crescita anche gli stranieri, anche se con percentuali più basse: gli arrivi sono aumentati del 14,8% rispetto al 2022 e le presenze del 6,5% (e dell’1,9% sul 2019). Tra i vari comuni è quello di Rimini a crescere di più sia per gli italiani sia per gli stranieri. Nel complesso, a settembre, gli arrivi dei turisti nel capoluogo sono aumentati del 18,9% e le presenze del 18,2%, ma i numeri del 2019 restano lontani.

Grazie a settembre la provincia di Rimini ha (parzialmente) raddrizzato una stagione complicata. Se è vero che da gennaio a settembre sono aumentati i turisti arrivati nel Riminese, pari 3 miliioni e 248mila, in crescita del 4,9% sul 2022, rispetto al 2019 si registra comunque un calo del 5,4%, dovuto in particolare alla flessione degli italiani (-7,1% sul 2019). Tengono le presenze: sono state 13 milioni e 670mila, come l’anno scorso, ma in calo del 10,8% se guardiamo al confronto con i primi nove mesi del 2019.