Settembre da favola a Rimini: caldo e sole, boom di turisti (tanti stranieri) e prezzi contenuti

Rimini, 27 settembre 2023 – Semptember more: sole e caldo non mollano - dopo una breve pausa - e i vacanzieri di fine settembre neppure. Oltre 450 gli alberghi aperti a Rimini, tra annuali e una pattuglia di stagionali che hanno scelto di giocare i tempi supplementari. Stonano però le tante attività che hanno già (da un pezzo) tirato i remi in barca, tra chioschi di spiaggia, bar, ristoranti e stabilimenti balneari, come lamentano gli operatori che puntano sull’allungamento stagionale. "Va abbastanza bene, abbiamo ripreso il nostro tradizionale ’giro’ invernale – sorride Gigi Biotti, Maison B Hotel –: squadra sportiva in ritiro, un congresso interno, e ospiti a Rimini per il fine settimana".

Nonostante non abbia ’aiutato’ - eufemismo - la riapertura delle scuole venerdì 15 settembre, cosa che ha fatto saltare a tante famiglie weekend in riviera già programmati, gli operatori vedono il bicchiere mezzo pieno.

"Stiamo andando bene, stiamo ancora lavorando, abbiamo messo in cascina un buon settembre – afferma Domenico ’Mimmo’ Cimino, titolare dell’omonima catena alberghiera –. In questi giorni teniamo aperti a Rimini gli hotel Vienna , Amsterdam, Maria grazia, Britannia , Stella D’Italia e Marina Beach. Buone le previsioni anche per il mese di ottobre, a partire dal Ttg per il quale stiamo avendo parecchie richieste". "Molte richieste per il weekend favorite dal bel tempo, chi è aperto ha gente", dice Parizia Rinaldis, presidente Aia.

“Tutti i bar intorno al mio albergo hanno chiuso i battenti da un pezzo – sbotta un albergatore della zona nord –. Così ho dovuto chiedere al titolare del ristorante sulla spiaggia di fare anche servizio bar, che tanti ospiti volevano".

A conferma dell’onda lunga di fine estate, apertura straordinaria, fino al 16 ottobre, del rinnovato e modernissimo camping del Club del Sole, a Viserba. "Anche noi, come ormai facciamo da anni – dice Gabriele Pagliarani, titolare del bagno Tiki 26 – siamo aperti con tutti i servizi come a ferragosto, tranne noleggio pedalò perché non ci sono più i salvataggi. Ma ombrelloni, lettini, ristorante, istruttori e attrezzature sportive funzionano alla grande". Ma intorno è il deserto. "Abbiamo richieste per il weekend e per fiere ed eventi dei prossimi mesi, a partire dal Ttg in ottobre – gongola Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera –. Stanno avendo ragione gli albergatori che hanno tenuto aperto. Peccato che tante attività come spiagge, bar e ristoranti abbiano chiuso bottega. Ci sono tanti turisti anche esteri, molti dei quali ’di ritorno’ dopo aver disdetto a maggio e giugno per l’alluvione". Prezzi contenutissimi in questo periodo: pensione completa sui 50 euro in media nei tre stelle, 75 nei 4 stelle.