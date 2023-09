Settembrededicatoagli sportivi

Il mese di settembre a Montefiore Conca sarà dedicato agli sportivi e agli amanti dei motori. Si comincia domenica, quando il borgo della Valconca si trasformerà in una delle tappe de ‘La Gialla - Gf Strada’ competizione ciclistica nell’entroterra. Il rombo dei bolidi sportivi sarà invece la colonna sonora del terzo memorial Damiano Cavalli, organizzato dal team ‘Damiano è con noi’ in collaborazione con Ail di Rimini per domenica 24 settembre. Damiano, tifosissimo ed appassionato della Ferrari, è scomparso alla prematura età di 30 anni. Tutto il ricavato del 3° Memorial sarà devoluto interamente ad Ail per la ricerca e all’acquisto di un nuovo ecografo di alta precisione, destinato all’unità operativa Medicina 2 dell’ospedale infermi di Rimini. Dalle 11 alle 12, previsto l’arrivo a Montefiore di circa 150 veicoli sportivi (inclusa una quarantina di Ferrari).

Sempre domenica 24 settembre, il passaggio de ‘La Gotica’, evento cicloturistico che ripercorre i tratti salienti della famosa linea gotica; il 30 settembre infine si terrà una tappa del raduno ‘Vespa Club Città di Morciano’.