Settima arte nel segno di Fellini . Premio speciale a Gianni Amelio

Il cinema si prepara alla nuova edizione della Settima arte, l’evento riminese che celebra i grandi dell’industria cinematografica, con un occhio di riguardo ai protagonisti dietro alla camera da presa. Quattro giorni di eventi, dall’8 all’11 maggio, tra proiezioni, convegni, tour felliniani per Rimini, tra teatro Galli, Cineteca, Fellini museum e altri luoghi della cultura. Il tutto culminerà con le consegne dei Premi Confindustria Romagna cinema e industria, in calendario il 10 al Galli. Grandi nomi che hanno scritto la storia del cinema italiano. La giuria presieduta da Pupi Avati ha tributato il premio ad honorem al regista Gianni Amelio, quello alla produzione a Lorenzo Mieli; poi ancora il riconoscimento per la distribuzione a Roberto Proia di Eagle Picture, a Daria D’Antonio quello alla fotografia, Stefano Ciammitti per i costumi e Cinedora con il premio speciale per il film ‘Vermiglio’. Durante la cerimonia sarà consegnato anche il Premio Valpharma per il cinema a Margherita Ferri, regista de ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’.

"E’ un onore essere giunti al settimo anno di questa manifestazione – spiega Roy Menarini, direttore artistico dell’evento -. La Settima arte è diventata una missione divulgativa verso il pubblico: il cinema è un mezzo efficace per la didattica e l’immaginazione. Stanno per arrivare quattro giorni di grandi eventi che si confermano appuntamenti unici in Italia per come sappiano affiancare diversi soggetti per un comune obiettivo culturale". La Settima arte è organizzata da Confindustria Romagna e dall’Università di Bologna, una sinergia che mette al centro il cinema, proprio nella città di Fellini. L’appuntamento sarà infatti costellato da eventi dedicati proprio al Maestro, in un anno speciale, quello del ritorno a Rimini del premio dedicato al regista.

Si parte quindi giovedì 8 maggio con la Open night al Fulgor. La protagonista della serata sarà Alberta Ferretti per l’incontro Cinema e moda: un dialogo di stile: la stilista dialogherà con il pubblico, raccontando la sua storia e il rapporto personale con il cinema. Spazio dunque anche a Federico Fellini con due giorni di convegno (9 e 10 maggio) ‘Fellini, la scrittura, gli scrittori’ e il Fellini experience tour. La scrittura poi tornerà al centro nella serata conclusiva dell’11 con lo Strega tour a Rimini organizzato dalla biblioteca. Saranno poi tante le proiezioni in omaggio ai premiati e ai protagonisti della settima edizione. "Stiamo configurando sempre di più il nostro territorio come terra del cinema attraverso la realizzazione di tante iniziative – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Tra queste c’è la Settima arte, un evento che il grande spettacolo e ne alimenta la magia".

Federico Tommasini